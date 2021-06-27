شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوي النواب" توافق علي 9 اقتراحات برغبة لإنشاء وتطوير مستشفيات ووحدات صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عاطف ناصر، علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن إنشاء مستشفى أخميم المركزي بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن إنشاء مستشفى لعلاج الحروق بمحافظة سوهاج.

كما وافقت اللجنة علي الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب نشأت فؤاد عباس، الأول: بشأن تحويل مستشفى شطورة بمركز طهطا إلى مستشفى نموذجي – بمحافظة سوهاج، والثاني: بشأن تحويل الوحدة الصحية بالصوامعة غرب مدينة طهطا محافظة سوهاج إلى وحدة طب الأسرة.

وشهد الاجتماع، الموافقة علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان أبو بريك، بشأن توفير جهاز أشعة رنين مغناطيسي بمستشفى أبو رديس العام – محافظة جنوب سيناء، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى جلال، بشأن إحلال وتجديد الوحدة الصحية بالمشايعة – مركز الغنايم – محافظة أسيوط، وعلي الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء خير الله، بشأن توفير جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الصدر بمحافظة أسيوط.

ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن إنشاء عيادة للتأمين الصحي بمدينة دمياط الجديدة – محافظة دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن إنشاء مبني للتأمينات والمعاشات بمركز ومدينة صان الحجر- محافظة الشرقية.