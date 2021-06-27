شكرا لقرائتكم خبر عن "الجمهورية الجديدة".. عدد جديد لمجلة الديمقراطية احتفالاً بذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مجلة الديمقراطية في العدد الحالى يوليو 2021، بثورة 30 يونيو فى 3 محاور رئيسية؛ أولها يتناول البيئة الأساسية الممهدة للجمهورية الجديدة على المستوى الاجتماعي والثقافي، والتشريعي، والاقتصادي، والإداري والرقمي.. إلخ، وثانيها خاص بدعائم التمكين والحماية التي شملت عديد الفئات، وثالثها يرصد الإنجازات الحالية والمنتظرة فى قطاعات مختلفة تمثل ركائز التنمية والعمران فى الجمهورية الجديدة، التي جاءت مراعية تماما لحقوق الإنسان المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

ولا يكتسب ملف مجلة الديمقراطية عن الجمهورية الجديدة أهميته فقط باعتباره أقرب إلى تقرير حالة مفصل عن لحظة راهنة بكل إنجازاتها الممتدة خلال سبع سنوات، ومكتسباتها وفلسفتها فى البناء والتطوير والاستثمار فى الإنسان قبل المكان، ولكنه فى الوقت نفسه، يرصد معالم "حالة" فارقة فى مستقبل وطن ومواطن، تتشكل وتأخذ ملامحها في الظهور بين يوم وآخر، ومن هنا تأتي أهمية هذا الملف الذى يحاول تقديم تصور لما ستكون عليه جمهورية جديدة، أساسها أن كل بناء وتطوير للحجر يصاحبه بناء واستثمار فى البشر.

وتناول العدد دور القوات المسلحة كقاطرة للتنمية المستدامة والعمران فى الجمهورية الجديدة، الذى تتناوله افتتاحية العدد فى إطار دور وعلاقة المؤسسة العسكرية بالتنمية الاقتصادية والبشرية، ومزايا هذا الدور ومحدداته والتدخل التنموى المطلوب للجيوش وحتمية هذا الدور فى الدول النامية، هذا بالإضافة إلى عناصر الملف المتعددة ومنها، الجمهورية الجديدة: دور الأكاديمية الوطنية للتدريب فى صناعة النخبة، والحوكمة والحكم الرشيد فى الجمهورية الجديدة، والثورة التشريعية والتحديات الاقتصادية فى الجمهورية الجديدة، ونحو أجندة وطنية لمجتمع مدنى تنموى فى الجمهورية الجديدة، وبرامج الحماية، و"حياة كريمة" ومستقبل القرية المصرية فى الجمهورية الجديدة، وسياسات تطوير المنظومة الصحية فى الجمهورية الجديدة، والهوية الحضارية فى المشروع الثقافى للجمهورية الجديدة، وإعادة بناء منظومة القيم وتمكين المرأة، وآليات دعمها وحمايتها فى الجمهورية الجديدة، وملامح ومؤشرات التنمية الاقتصادية فى الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية وآفاق المستقبل فى الجمهورية الجديدة.

علاوة على تناول قطاع الطاقة كمحور رئيسى للأمن القومى فى الجمهورية الجديدة، وإنجازات ومستقبل الزراعة المصرية، وتكاملية المدن الذكية فى الجمهورية الجديدة، وملامح التحول الرقمى، والجهاز الإدارى بين الواقع والمأمول كل ذلك فى إطار الجمهورية الجديدة.

ومع ملف العدد الذى جاء شاملا ووافيا بـ 18 موضوعا مختلفا ومتنوعا، اشتمل هذا العدد من مجلة الديمقراطية على موضوعات على جانب كبير من الأهمية، منها دراستان؛ أولاهما حول مراكز الفكر ودعم منظومة صنع القرار.. الدور والمسئولية، وثانيتهما عن الديمقراطية الإلكترونية، وهى ‎دراسة فى المزايا والمآخذ وتحديات التطبيق، ومقالات حول التراث الثقافي غير المادى والهوية.. رؤية مستقبلية، ومعضلة المعلومة كـأمن قومى ومعركة بقاء أو فناء.































