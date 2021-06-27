شكرا لقرائتكم خبر عن 567 مليار جنيه لتنفيذ 5 أهداف استراتيجية.. 177.6 مليار منها للتنمية الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمن منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 بأن تراعى الجهات الداخلة فى الموازنة العامة إعداد مشروع موازناتها تبعا لنظام موازنة البنود ونظام البرامج، وفى ضوء تقديم وزارة المالية لمشروع الموازنة العامة للدولة طبقا لنظام البرامج والأداء، فقد تبين للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن عدد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة بلغ 5 أهداف تم بلورتها فى 25 برنامجا رئیسيا و163 برنامجا فرعيا.

وجاءت هذه الأهداف على النحو الآتى: (الهدف الاستراتيجى الأول: حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية - الهدف الاستراتيجى الثاني: بناء المواطن المصرى - الهدف الاستراتيجى الثالث: التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى - الهدف الاستراتيجى الرابع: النهوض بمستويات التشغيل - الهدف الاستراتيجى الخامس: تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى).

وتبلغ قيمة الاعتمادات المقدرة والتى خصصت لتنفيذ البرامج الرئيسية للأهداف الاستراتيجية وما ينبثق منها من برامج فرعية نحو 567 مليار و169.1 مليون جنيه، وُزعت من حيث القيمة على النحو الآتى:

حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية 60 مليارا و166.9 مليون جنيه

بناء المواطن المصرى 154 مليارا و686.3 مليون جنيه

التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى 177 مليارا و683.1 مليون جنيه

النهوض بمستويات التشغيل 990.7 مليون جنيه

تحسين مستوى معيشة الشعب المصرى 173 مليارا و842.6 مليون جنيه