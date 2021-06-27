مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، في تصادم سيارتين على طريق "أسيوط - القاهرة الزراعي"، بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث.

انتقل رجال الشرطة والإسعاف إلى مكان الحادث وبالمعاينة الأولية تبين تصادم سيارة ربع نقل رقم " 1456ى رج "و سيارة ملاكى رقم " 5329 ى ج ع ".

أسفر الحادث عن مصرع "كيرلس. س. ن" 30 عامًا، وإصابة "حمدى. ف. ع" 37 عامًا، و"مينا. م. ع" 27 عامًا، وشخص آخر مجهول الاسم والهوية في غيبوبة تامة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقي العلاج، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.​