"تفاصيل أدخنة قطار البدرشين والتحرش بفتاة العمرانية".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"زفة" كادت تنتهي بمأساة.. 5 مصابين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالصف

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمركز الصف، جنوب الجيزة، مساء الأحد.

تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بنطاق قرية أسكر بدائرة مركز الصف.

"الفرامل قفشت".. تفاصيل تصاعد أدخنة من قطار البدرشين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات تصاعد أدخنة من قطار ركاب بمركز البدرشين، جنوب المحافظة، مساء الأحد.

بعد استغاثة والدتها.. القبض على متهم بالتحرش بـ"فتاة العمرانية"

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو طالبة اتهمت شابا بمعاكستها والاعتداء عليها بالضرب والسب بالعمرانية.

دعوى قضائية للسماح للمرأة بنزول حمام السباحة بالحجاب والمايوه الشرعي

أقيمت اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

تحرش لفظي وصفعات على الوجه.. الأمن يفحص فيديو "فتاة العمرانية"

بوجه شاحب وعيون غالبتها الدموع، خرجت ربة منزل تستغيث بالأجهزة الأمنية من تعرض ابنتها للتحرش اللفظي على يد شخص صفعها على وجهها.

لأول مرة.. تعيين سيدة مديرا للنيابة الإدارية في سوهاج

أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً، اليوم الأحد، بتعيين المستشارة نهى أحمد حامد مديرًا لنيابة سوهاج القسم الثاني، والمستشارة رشا سعيد سعد مديرًا لنيابة طنطا القسم الأول.

إدراجها على قوائم الإرهاب.. المشدد 7 سنوات للمتهمة بالشروع في اغتيال نائب مأمور سجن الجيزة

قضت الدائرة 5 إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمة بالشروع في قتل نائب مأمور سجن الجيزة المركزي، ورئيس مباحث السجن، بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمتها المصاريف الجنائية، وإدراجها على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

جريمة بعد لقاء الأهلي والترجي.. مدرب سباحة بناد شهير يغرز سكينا في صدر آخر بالشيخ زايد

أنهى مدرب سباحة بناد شهير حياة آخر، بسبب خلاف مالي بمدينة الشيخ زايد، مساء أمس السبت.

مات دفاعا عن والده.. فكهاني يهشم رأس شاب في 15 مايو

تباشر نيابة 15 مايو، التحقيق في واقعة قيام فكهاني بقتل شاب دفاعا عن والده في 15 مايو.

وصرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها ودفنه.