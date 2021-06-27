وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات من نظيره الإيطالي

وجرى خلال اللقاء عقد جلسة مباحثات رسمية استعرض فيها الجانبان أوجه العلاقات السعودية الإيطالية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما استعرض الجانبان المبادرات والنتائج المثمرة لعام رئاسة المملكة لمجموعة العشرين خلال العام الماضي، وأهمية متابعتها واستكمالها خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين هذا العام، ومنها الجهود المبذولة للتصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19) وتبني سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي الاقتصادي من آثار الجائحة، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحاً للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك على ضوء رؤية المملكة 2030.
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