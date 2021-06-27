وبحسب شهود، قطعت مجموعة مسلحة مجهولة الطريق بحجارة كبيرة، ثم أطلقت النار بشكل عشوائي على جميع المركبات الموجودة في المكان. ولاحقا صبت وقودا على مركبتين وأضرمت فيهما النيران، وكان فيهما ركاب «أحرقوا أحياء»، بحسب شاهد وصف ما رآه بـ«المشاهد المروعة». أدى ذلك إلى مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا، فيما أعدم بين اثنين وخمسة آخرين رميا بالرصاص، بحسب شهود عيان، ومصدر إداري أفاد أيضا بإصابة 15 شخصا، بينهم ستة في وضع خطر. وقد نقل المصابون إلى مستشفيات المنطقة.
وبحسب مصدر أمني تحدث لوكالة فرانس برس، ولم يشأ كشف هويته، ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 17 بعد أن قتل المهاجمون «المدججون بالسلاح شخصين آخرين أثناء فرارهما».
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 15 شخصا في كمين وسط بوروندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.