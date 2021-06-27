البحرية التونسية تنقذ 178 مهاجرا

أنقذت البحرية التونسية 178 مهاجرا ونقلت جثتين في ثلاث عمليات انقاذ منفصلة، قبالة السواحل الجنوبية، على ما أفادت وزارة الدفاع التونسية. وأوضحت الوزارة في بيان أنه «تم في العملية الأولى نقل 102 مهاجر وجثتين، على متن جرّار تابع لمصطبة بترولية، بعد غرق مركبهم بالقرب من تاقرماس «جنوب»». والمهاجرون من مصر وتونس وساحل العاج، وسوريا ومن بنجلادش، ونيجيريا ومالي وإثيوبيا، وتتراوح أعمارهم بين 15 و47 عاما وبينهم أربع نساء. وأُنقذ في العملية الثانية 15 مهاجرا، كلهم من بنجلادش، تعرض المركب الذي كان يقلهم إلى «تسرب مياه بالقرب من منطقة الكتف» قبالة سواحل مدينة بن قردان «جنوب» وتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما. وتمت العملية الثالثة كذلك قبالة سواحل بن قردان، وشملت إنقاذ 61 مهاجرا من مصر والمغرب، والصومال وإريتريا، وبنجلادش والسودان، وموريتانيا وإثيوبيا واليمن، تتراوح أعمارهم بين 17 و51 عاما.



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