5 قتلى جراء انهيار مبنى فلوريدا

وقالت إنه مع تحديد هوية ثلاث جثث عثر عليها سابقا وإخطار الأقارب «يعني ذلك أن عدد المفقودين انخفض الآن إلى 156، والوفيات المؤكدة وصلت الآن إلى ما مجموعه خمس». تمكنت عناصر الإنقاذ من إطفاء النيران التي أعاقت جهودهم في وقت سابق، وحفروا خندقا عبر الأنقاض للسيطرة على الحريق «العميق جدا».
وأثار مرور الوقت مع عدم العثور على ناجين آخرين مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى لا سيما مع فحص عناصر الإنقاذ الأنقاض بآلات ثقيلة وبمساعدة كلاب مدربة، وسط تزايد الإحباط بين العائلات التي لا تزال تنتظر.
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