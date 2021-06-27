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5 قتلى جراء انهيار مبنى فلوريدا

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ارتفع عدد القتلى جراء انهيار المبنى السكني قرب ميامي إلى خمسة، بينما ما زال المسؤولون يأملون في العثور على ناجين تحت أنقاض البرج الذي حذر تقرير هندسي قبل ثلاث سنوات من وجود «أضرار هيكلية كبيرة» فيه. وأبرز ارتفاع الحصيلة بواقع وفاة واحدة بطء عملية البحث وصعوبتها بعد أكثر من يومين من انهيار جزء من المبنى المكون من 12 طابقا والمطل على المحيط في سورفسايد قرب ميامي بيتش، بينما كان سكان نائمين في الداخل. وقالت رئيسة بلدية ميامي-ديد دانييلا ليفين كافا للصحافيين مساء السبت «عثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لنا اليوم على جثة أخرى تحت الأنقاض وكشف بحثنا عن رفات بشرية».

وقالت إنه مع تحديد هوية ثلاث جثث عثر عليها سابقا وإخطار الأقارب «يعني ذلك أن عدد المفقودين انخفض الآن إلى 156، والوفيات المؤكدة وصلت الآن إلى ما مجموعه خمس». تمكنت عناصر الإنقاذ من إطفاء النيران التي أعاقت جهودهم في وقت سابق، وحفروا خندقا عبر الأنقاض للسيطرة على الحريق «العميق جدا».

وأثار مرور الوقت مع عدم العثور على ناجين آخرين مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى لا سيما مع فحص عناصر الإنقاذ الأنقاض بآلات ثقيلة وبمساعدة كلاب مدربة، وسط تزايد الإحباط بين العائلات التي لا تزال تنتظر.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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