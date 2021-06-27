تصفية 1400 عنصر من طالبان في أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع في أفغانستان أن أكثر من 1400 من عناصر حركة «طالبان» تمت تصفيتهم على يد القوات الحكومية خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت الوزارة، في بيان الأحد، إلى أن 655 من أنصار الحركة أصيبوا بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن الأفغانية في الفترة نفسها، مضيفة أن 193 مسلحا من عناصر «طالبان» قتلوا خلال ليلة السبت إلى الأحد، وذلك في أثناء معارك وقعت في 16 ولاية أفغانية. تجري غالبية عمليات القوات الحكومية ضد مسلحي «طالبان» حاليا في شمال وشمال غرب أفغانستان، حيث دخل أنصار الحركة في صدامات مباشرة مع الجيش الحكومي، بينما نجحت «طالبان» في بسط سيطرتها على عدد من مديريات المنطقة. والثلاثاء الماضي، قالت ديبورا لايونز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى أفغانستان رئيسة بعثة المنظمة الدولية في هذا البلد، إن أنصار «طالبان» سيطروا، منذ بداية مايو الماضي، على أكثر من 50 منطقة من أصل 370 منطقة تقريبا في أفغانستان، على خلفية بدء انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلفائها من البلاد.

ولفتت «لايونز» إلى أن الولايات الباقية تحت سيطرة الحكومة حاصر مسلحو «طالبان» عواصمها، الأمر الذي يدل على خطط الحركة للاستيلاء على هذه المدن بعد اكتمال عملية انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.