الهند تحقق في هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة جوية

ابوظبي - سيف اليزيد - سريناجار (رويترز)

ذكر مسؤولان أمنيان بارزان، أمس، أن الهند تحقق في اشتباه باستخدام مقاتلين انفصاليين لطائرات مسيرة، بعدما هز انفجاران قاعدة جوية هندية في منطقة جامو الشمالية.

وقال المسؤولان: إن الانفجارين وقعا في الساعات الأولى من صباح أمس، وأصابا شخصين وألحقا أضراراً بسيطة بالمبنى. وأضافا: إن الانفجارين أثارا القلق في الأوساط الأمنية، إذ يشيران إلى أول استخدام لطائرات مسيرة في هجمات بالهند.

وجاهدت الهند على مدى عقود للحد من التيارات الانفصالية في ولاية جامو وكشمير الشمالية المتنازع عليها.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لزعماء جامو وكشمير، يوم الخميس الماضي: إن الانتخابات المحلية ستجرى في الولاية بعد تعديل الدوائر الانتخابية فيها، في أعقاب إلغاء السلطات قبل عامين لوضع الحكم الذاتي في المنطقة. وقال مسؤول حكومي بارز في نيودلهي: إن وزير الدفاع راجناث سينغ من المتوقع أن يراجع الوضع الأمني، وإن تحقيقاً يجري بشأن الانفجارين الأخيرين.