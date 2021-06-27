المتحوّرة «دلتا» تقلق العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

دخلت تدابير الإغلاق حيّز التنفيذ في سيدني، أمس، في مسعى لاحتواء موجة إصابات جديدة بفيروس كورونا ناجمة عن نسخة «دلتا» المتحوّرة، الأكثر عدوى، والتي تثير القلق حول العالم، وخصوصاً في روسيا حيث أعلنت موسكو حصيلة يومية قياسية للوفيات جرّاء «كوفيد».

وباتت متحوّرة دلتا، التي رصدت أول مرة في الهند في أبريل، منتشرة في 85 بلداً على الأقل، بحسب منظمة الصحة العالمية، وهو ما يزيد المخاوف من موجات جديدة من الوباء، الذي أودى بأربعة ملايين شخص حتى الآن، رغم حملات التطعيم. وتنتشر «دلتا» في بريطانيا وجنوب أفريقيا، فيما تنسب إليها حالياً ما بين 9 و10 في المئة من الإصابات في فرنسا. وأعلنت موسكو، أمس، عدداً قياسياً من الوفيات جرّاء «كوفيد» في الساعات الـ24 الأخيرة، بلغت 144.