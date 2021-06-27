أكبر دولة أفريقية متضررة من «كورونا» تشدد القيود

ابوظبي - سيف اليزيد - تشهد القارة الأفريقية موجة ثالثة من تفشي فيروس كورونا المستجد ما حدا بالعديد من الدول إلى إعادة فرض قيود لمكافحة الجائحة.

في هذا السياق، أعلنت جنوب أفريقيا تشديد قيود مكافحة الفيروس بعد قفزة كبيرة في عدد الإصابات.

ورفع الرئيس سيريل رامافوزا مستوى التأهب إلى ثاني أعلى مستوى له، مساء اليوم الأحد، بعد يوم من اعتبار سلالة "دلتا" لفيروس كورونا

انتشرت بشكل كبير في جميع أنحاء البلاد الأكثر تضررا من الوباء في أفريقيا.

وقال "نحن في قبضة موجة مدمرة".

وتتضرر بصفة خاصة المناطق الحضرية في محيط مدينتي بريتوريا وجوهانسبرج بشدة، حيث تمثل أكثر من 60 في المئة من جميع الإصابات الجديدة على مستوى البلاد.

ووصلت المرافق الصحية بالفعل إلى أقصى حد لطاقتها التشغيلية.

وتشمل القيود الجديدة، التي ستطبق مبدئيا لمدة 14 يوما، حظر تجول ليلي بالإضافة إلى حظر معظم التجمعات في المناطق المفتوحه، كما تم تقليص السفر في بعض المناطق.

وجنوب أفريقيا في خضم موجة ثالثة من الإصابات وقد وثقت 1,9 مليون إصابة حتى الآن. وتوفي ما يقرب من 60 ألف شخص نتيجة الإصابة ، في حين تم تطعيم حوالي 2,7 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم حوالي 60 مليون حتى الآن.