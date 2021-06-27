إصابة رئيس وزراء لوكسمبورغ بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أُعلنت، اليوم الأحد، إصابة رئيس وزراء لوكسمبورغ زافييه بيتيل بفيروس كورونا المستجد، وعن ملازمته الحجر لمدة عشرة أيام، وفق مكتبه.

وكان بيتيل، البالغ 48 عاما، قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا، وشارك يومي الخميس والجمعة في قمة أوروبية عُقدت في بروكسل، لكن لا أحد من المسؤولين الـ26 الآخرين الذين شاركوا في الاجتماع يعد مخالطا له، وفق المصدر نفسه.

وبحسب التدابير المتّبعة في لوكسمبورغ، لا يعد "مخالطا وثيقا" إلا من أمضى 15 دقيقة على الأقل مع مصاب ضمن مسافة تقل عن مترين ومن دون كمامة.

وأوضحت متحدثة باسم رئيس الوزراء أنه "تم التقيّد بالتدابير الوقائية" خلال يومي القمة.

وأضافت أن "أيا من رؤساء الدول والحكومات ليس في قائمة المخالطين الوثيقين لرئيس الوزراء".

وشدد بيان صادر باسم رئيس الوزراء على أن بيتيل "يعاني من أعراض طفيفة (حمى، وصداع)"، لكنه "يواصل ممارسة مهامه" عبر العمل عن بعد.

وكان بيتيل قد تلقى الجرعة الأولى من لقاح "أسترازينيكا" في السادس من مايو.

وفي لوكسمبورغ، التي يبلغ عدد سكانها نحو 600 ألف نسمة، أحصت السلطات الصحية منذ بداية الجائحة 70 ألفا و600 إصابة بفيروس كورونا و818 وفاة.

ومؤشرات البلاد كلها إيجابية منذ أسابيع، إذ بلغ معدّل الإصابات 14 حالة لكل مئة ألف نسمة على مدى أسبوع بين 14 يونيو والعشرين منه، مقابل 30 حالة في الأسبوع السابق، وفق الأرقام الرسمية.