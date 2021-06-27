بقمة ثلاثية ببغداد.. توافق عراقي مصري أردني بشأن فلسطين ومكافحة الإرهاب وسد "النهضة"

المنامة - ياسر ابراهيم -

أعلن العراق والأردن ومصر، الأحد، التوافق على ملفات أمنية وسياسية أبرزها مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية وملف سد “النهضة” الإثيوبي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزراء الخارجية العراقي فؤاد حسين، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، في إطار القمة الثلاثية في بغداد، بثه التلفزيون الرسمي في البلاد.



وأوضح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن المباحثات تطرقت إلى مكافحة الإرهاب في العراق وتحييد بغداد عن تداعيات الخلافات الإقليمية، وتطورات القضية الفلسطينية، وملف سد “النهضة”.



وأضاف: “موقفنا فيما يخص القضية الفلسطينية والسلام الشامل والدائم، فإنه لن يتحقق من دون نهاية الاحتلال وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حق إقامة الدولة وعاصمتها القدس”.



وتابع: “نؤيد بشكل مطلق مصر والسودان في موقفهم العقلاني بضرورة التوافق حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي، والوصول إلى اتفاق ثلاثي يلبي الحقوق المشروعة للدول الثلاث”.



بدوره قال وزير الخارجية العراقي، “توافقنا بشأن العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية والأمنية، أبرزها إعادة الإعمار والإسكان وصناعة الأدوية وغيرها”.



من جانبه أكد وزير الخارجية المصري، أن “القمة الثلاثية انطلقت من وحدة المصير التي تجمع شعوب الدول الثلاث”، معربا عن تطلع بلاده لاستضافة قمة ثلاثية مرتقبة مع الأردن والعراق (لم يحدد موعدها).



وفي وقت سابق الأحد، وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى بغداد، في زيارة رسمية للمشاركة في القمة الثلاثية التي ستضم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.



والقمة الحالية هي الرابعة من نوعها؛ إذ انعقدت الأولى بمصر في مارس/ آذار 2019، والثانية في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول من العام نفسه، والثالثة في الأردن في أغسطس/ آب 2020.



وشكلت البلدان الثلاثة مجلساً تنسيقياً مشتركاً على ضوء نتائج القمة الأخيرة في الأردن.



وأبرمت اتفاقات اقتصادية مشتركة وأخرى ثنائية فيما بينها تتمحور في الغالب حول الطاقة والتجارة والاستثمار.



المصدر: الأناضول