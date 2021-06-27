مجزرة سبايكر في العراق.. الإعدام لتسعة مدانين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بإعدام 9 أشخاص مدانين بالاشتراك في تنفيذ مجزرة "سبايكر" في محافظة صلاح الدين عام 2014، التي أسفرت عن مقتل مئات العسكريين.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى العراقي، في بيان له، أن المدانين اعترفوا باشتراكهم في تنفيذ جريمة سبايكر وقتل عدد من الأبرياء في صيف عام 2014 وفقا لمخططات إرهابية أثناء سيطرة عصابات داعش على المحافظة.

وأضاف البيان أن المحكمة وجدت الأدلة كافية لتجريم المدانين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

يذكر أن تنظيم داعش أعدم رميا بالرصاص نحو 1700 طالب في كلية القوة الجوية في القاعدة العسكرية المعروفة باسم "سبايكر" في في مدينة تكريت، بمحافظة صلاح الدين، شمالي العراق، عقب سيطرته على المنطقة في يونيو/ حزيران 2014، في واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي.

وحاصر مسلحو التنظيم، الطلاب في القاعدة العسكرية، ثم اعتقلوهم واقتادوهم إلى العراء ومجمع القصور الرئاسية في تكريت قبل أن يطلقوا النار عليهم من مسافات قريبة وفق صور ومقاطع مصورة نشرها التنظيم على مواقع موالية له آنذاك.