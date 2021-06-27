شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تضبط مخدرات قيمتها 80 مليون جنيه في الكاريبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على ثلاثة رجال بريطانيين في وسط المحيط الأطلسي، بحوزتهم طن كوكايين تزيد قيمته على 80 مليون جنيه إسترليني على متن يخت أبحر من البحر الكاريبي إلى أوروبا، وفق ما نشرت صحيفة «ديلي ميل» الأحد.

وأكد مسؤولون إسبان، أن العملية الأخيرة، التي يُعتقد أنها نُفِّذت في 13 يونيو / حزيران الجاري، كشف عنها هذا الأسبوع، تعني أنهم فككوا عصابة دولية لتهريب المخدرات، كان يتزعمها ضابط سابق في البحرية البريطانية.

وكان روبرت بنسون (64 عاماً) واحداً من عشرة أشخاص، اعتقلوا الشهر الماضي، خلال مداهمات في إقليمي ملقة وكاديز وجيب سبتة بشمال إفريقيا، بعد مصادرة زورقين يحملان 1.5 طن من الحشيش.

وسبق، أن وصفت الشرطة الإسبانية بينسون بأنه شخص له «روابط قوية مع منظمات إجرامية أخرى في دول مثل المملكة المتحدة وأوكرانيا».

وتقدر قيمة الكوكايين المضبوط بأكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، وتعتقد الشرطة أن المخدرات كانت متجهة إلى المملكة المتحدة. وذكرت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية، المشاركة أيضاً في التحقيقات: أن الاعتقالات جاءت بعد تحقيق مستمر في تهريب المخدرات دولياً، وأدت حتى الآن إلى ضبط عدد من الأفراد في إسبانيا، و1.6 طن من الحشيش، وأكثر من 38000 جنيه إسترليني وأربع سفن شراعية».

كان زعيم العصابة، الضابط السابق في البحرية الملكية يعيش في جنوب إسبانيا، من بين الذين تم اعتقالهم سابقاً.

وكشفت التحقيقات عن صلاته بجماعات الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة وأوكرانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسبانية عن العملية الأخيرة: إن «التحقيق ركز منذ البداية على مواطن بريطاني معتقل بالفعل، وهو ضابط سابق في البحرية يتمتع بمعرفة بحرية واسعة». وأوضح: إن زعيم العصابة المعتقل أدار عدة شركات متورطة في بيع وشراء قوارب كانت تستخدم كوسائل نقل المخدرات المهربة. كما سهل إنشاء شركات لغسل أموال المخدرات.