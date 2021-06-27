شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 12 شخصاً في هجوم إرهابي بالصومال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مقديشو - (أ ف ب)

قتل 12 شخصاً، الأحد في هجوم ل «حركة الشباب» الإرهابية استهدف بلدة وقاعدة عسكرية في وسط الصومال، وفق ما أفاد الجيش ومسؤولون محليون.

وذكرت مصادر عدة ل«فرانس برس»، أن مقاتلين هاجموا بلدة يسيل وقاعدة عسكرية على مقربة منها في ولاية غالمودوغ، على بعد نحو 700 كيلومتر من العاصمة مقديشو. وقال عبد الرحمن عدن قائد وحدة متطوعين شبه عسكرية في ولاية غالمودوغ عبر الهاتف: «إنه من الصعب تحديد العدد الدقيق للقتلى، لكنهم علموا حتى الآن بمقتل 12 شخصاً في ويسيل بينهم ستة من قوات الأمن».

وأضاف أنه تم صد المهاجمين وقتل العديد منهم بدون أن يوضح عددهم.

وأكد عبدالله سهل وهو زعيم محلي في ويسيل أن ستة مدنيين وستة جنود قتلوا في الهجوم. وأشار محمد ميري وهو قيادي آخر في أحد الفصائل شبه العسكرية إلى أن الهجوم بدأ بتفجير سيارة مفخخة.

وقال: «بعد انفجار السيارة المفخخة، بدأوا بإطلاق النار من رشاشات ثقيلة»، مضيفاً أن القوات الأمنية أجبرتهم على التراجع وألحقت بهم خسائر. وقال أحمد إيانلي أحد السكان المحليين: «وقع انفجار هائل في البلدة قبل أن يبدأ تبادل كثيف لإطلاق النار في الصباح الباكر».

وأضاف: «أن القتال استمر لأكثر من ساعة قبل انسحاب مقاتلي «الشباب» الإرهابية». وقال آخر يدعى بشير أحمد إنه رأى ثلاثة جنود قتلى وعشرة آخرين مصابين بجروح.

وأكدت الحركة الإرهابية، الهجوم وأعلنت مقتل 34 جندياً في القاعدة العسكرية. والأحد، أعلنت السلطات في شمال ولاية بونتلاند إعدام 21 من أعضاء الحركة، في أكبر عملية إعدام تنفذ في الصومال.

وقال الكولونيل مؤمن عبدي شير قائد منطقة مودوغ في بونتلاند: «إن محكمة عسكرية محلية دانتهم وحكمت عليهم».