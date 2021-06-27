شكرا لقرائتكم خبر عن إماراتية وسعودي يفوزان بجائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم» بدورتها الثالثة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أعلنت جائزة «محمد بن زايد لأفضل معلم»، أسماء الفائزين في دورتها الثالثة، الذين حققوا معايير التميز التربوي التي أهلتهم لهذا الاستحقاق، فضلاً عن تميزهم وعطائهم في مهنة التعليم، وترك بصمات أثرت الحراك التربوي ضمن مجتمعاتهم المدرسية في بلدانهم.

ووفقاً للنتائج النهائية، فاز بالجائزة: المعلمة نورة النيادي، من مدرسة محمد بن خالد في العين، من دولة الإمارات، والمعلم أحمد المالكي، من مدرسة الحجفة الإبتدائية (بنين) بالسعودية.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم عن بُعد، في متحف اللوفر أبوظبي، ونظمته الجائزة، للإعلان عن الفائزين وتكريمهم، وشهده حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، المشرف العام، والمهندس عبد الرحمن الحمادي، نائب رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومحمد النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي العهد بأبوظبي، عضو اللجنة العليا، والدكتور محمد المعلا، رئيس اللجنة الفنية، والشيخة خلود القاسمي، الوكيلة المساعدة لقطاع الرقابة بدولة الامارات، نائبة رئيس اللجنة الفنية، والدكتور حمد أحمد الدرمكي، الأمين العام للجائزة.

إعلان اسم الفائزة نورة النيادي

وكانت الجائزة، قد وسعت نطاق الدول المستهدفة للمشاركة فيها، لتشمل جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية ضيفتي شرف، وفتح المجال لمشاركة المعلمين المقيمين في الدول المشاركة الذين يعملون وفقاً لنظام التعليم المعتمد فيها في الدورة الثالثة للجائزة 2019 -2020 وممن تنطبق عليهم الشروط.

وتأتي هذه الخطوة حرصاً منها على امتداد أثرها وأهدافها إلى أكبر عدد ممكن من المعلمين في المنطقة والعالم العربي، تحقيقاً لفلسفتها التربوية القائمة على دعم وتميز المعلم وإبراز مكانته وإنجازاته التربوية وتفانيه وأعماله التي تسهم في تحسين جودة التعليم.

وواصلت الجائزة في دورتها الحالية، عملية التحسين والتجويد في معاييرها، حيث أدرجت معايير فرعية ضمن معيار الريادة المجتمعية والمهنية الرئيسي، بهدف تعزيز دور المعلم في تشجيع الطلبة والزملاء على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية.

ومن المعايير الأخرى التي أضيفت ضمن المعيار الرئيسي التعلم والتطور المستدام، ولتمكن المعلم من المهارات الحياتية المختلفة، ومن أمثلة ذلك، مهارات الفكر التحليلي، والمهارات الإدارية، ومبادئ الإسعافات الأولية، ومبادئ التعامل مع الكوارث والحرائق.

إعلان المعلم الفائز

وقال حسين الحمادي: هذا اليوم، استثنائي لنا وللميدان التربوي وللمعلمين المشاركين في الجائزة، لأننا نحتفي بمجهودات ومنجزات سنوات لنخبة من التربويين رواد التعليم، برزوا ودونوا أسماءهم في سجلات التاريخ والإبداع والابتكار والعطاء التربوي.

وأضاف: في هذا اليوم أيضاً يقطف معلمونا ثمرة هذا العطاء، تكريماً من جائزة تربوية رفيعة، انطلقت لتعلي قيمة المعلم، وتضعه ضمن مكانة عالية يستحقها، وتبرز دوره المؤثر في تعزيز مسيرة التعليم في بلداننا العربية.

وأشار إلى أنه على مدار 3 دورات متتالية، والجائزة تبحث في جميع الاتجاهات في كل مدينة وبلدة وقرية في الدول المشاركة، تبحث عن المعلم المبدع المتفاني في العطاء، المؤمن بأهمية التميز التربوي، المنتمي بصدق واخلاص إلى سلك التعليم.

ولفت إلى أن الجائزة، استمدت أهميتها وريادتها من دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وجه بضرورة إشعال فتيل المنافسة التربوية، ليس محلياً بل وعربياً أيضاً، لتعزيز عناصر التميز في أنظمتنا التعليمية.

فيما هنأ الدكتور علي القرني، الفائزين، وأشاد بدور الجائزة، وما حققته في دوراتها الثلاث من أهداف مرسومة بعناية ودقة، حيث استمدت هذه الرؤية المستقبلية من توجيهات ودعم غير محدود من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، لتصنع لها مكانة بارزة وموقعاً تربوياً ريادياً عربياً.

وقال «نمتلك قناعات راسخة بأن التعليم لا يمكن أن يرتقي إلى سلم التقدم، والتطور والتنافسية، من دون توفر مسوغات ذلك، ومهما وفرنا من أسباب نجاح التعليم، لا يمكننا أن نصل إلى الهدف والمبتغى إذا استثنينا المعلم، إذ يجب أن يكون عصب العملية التعليمية في أفضل حالاته ومستوياته، المعلم الذي ننتظر منه الكثير والإضافة، صاحب أعظم رسالة وأنبل مهنة عرفها التاريخ».

فيما بارك محمد النعيمي، للفائزين هذا الإنجاز المميز، قائلاً: إن الدعم والتوجيه والمتابعة التي تلقاها الجائزة من قبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، يشكل حجر ارتكاز لتميز الجائزة ومضيها قدماً في تحقيق أهدافها التربوية، لافتاً إلى أن ما يلقاه التعليم عامة والمعلم بصفة خاصة من الاهتمام والرعاية من قبل سموه كبير وواضح، وما هذه الجائزة إلا نتاج رؤية سموه وتطلعاته بأهمية تعزيز التعليم من خلال منح المعلم المكانة اللائقة والتقدير المناسب، وإبراز دوره ومساهماته التربوية ليس محلياً فحسب، وإنما على المستوى العربي.

خلال الإعلان عن الفائزين

وقال المهندس عبد الرحمن الحمادي، إن الجائزة تواصل ألقها ومسيرتها التربوية الحافلة بالعطاء بفضل دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، ونحن اليوم نحتفي بالفائزين في دورتها الثالثة، ليضاف إلى سجل التميز كوكبة جديدة من المعلمين الذين خدموا وأثروا الميدان التعليمي.

وقال إنه في مضمار التنافسية العالمية، يظل المعلم رهان التقدم، ومحور العملية التربوية، لذا انبثقت الجائزة عن أهداف تكرس الإبداع والابتكار والحضور المتميز للمعلم، وتستدعي فيه أفضل ما لديه، لتبرزه وتكرمه كونه أهل لذلك وجدير بهذا الاستحقاق.

وأكدت خلود القاسمي، أنه بتتويج الفائزين في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، نطوي صفحة، من التميز والألق والإبداع المعرفي، للمعلم في منطقتنا العربية، لنفتح صفحة أخرى جديدة ومنافسة مشرفة، فهذه الجائزة انبثقت عن رؤية تربوية مستدامة هدفها بناء قواعد التعليم التي تستمد قوتها من المعلم المتمكن والمبدع والشغوف في العطاء.

وباركت للفائزين هذا الإنجاز، الذي لم يأت من فراغ بل نتاج عمل ومثابرة وتكريس الخبرات والجهود لتحقيق التفرد في المجتمع المدرسي، لافتة إلى أن دعم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، شكل العامل الرئيس في الوصول إلى الأهداف المرسومة للجائزة.

وقال الدكتور حمد الدرمكي: نستذكر معاً بداية الجائزة التي رأت النور، عام 2017، بتوجيهات القيادة الرشيدة، فرغم قصر مداها الزمني، فإنها أحدثت حراكاً متميزاً وصدى إيجابياً بين صفوف المعلمين على المستوى العربي.

وأضاف: ينضم إلى سجل التميز معلمين جدد، استحقوا وبجدارة أن يكونوا عنواناً للتألق والإنجاز، نظير ما قدموه من رصيد معرفي وتفان وإخلاص إلى مهنتهم، ومبادرات ساعدت في تطوير البيئة التعليمية وتعتبر من الممارسات ذات قيمة مضافة، سعياً للارتقاء بأجيال المستقبل.

وأوضح أن هذه الدورة كانت استثنائية بكل المقاييس، فرغم التعقيدات، استطعنا أن نستكمل جميع مراحل الجائزة من تسويق ومقابلات وتقييم، بكل كفاءة واقتدار، ولم تثننا التحديات عن مواصلة الجائزة لدورتها الثالثة، بل زادنا هذا التحدي، إصراراً على بلوغ الإنجاز الذي نتطلع إليه ونراه في إيصال المعلم المتميز والمبدع إلى منصات التتويج، لتكريمه والاحتفاء به.

وهنأ الفائزين، على هذا النجاح، رافعاً الشكر إلى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، على الدعم الذي تلقاه الجائزة بصفة مستمرة.

الفائزان: الجائزة وسام فخر كونها تحمل اسم محمد بن زايد

أكدت معلمة التربية الخاصة لطلبة أصحاب الهمم في مدرسة محمد بن خالد بمدينة العين، نورة عبدالله النيادي ل«الخليج» أن فوزها بجائزة أفضل معلم، وسام على صدرها خصوصا أنها تحمل اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد.

وقالت ان وصولها للمرحلة النهائية في الجائزة في دورة 2020، لم يكن هو هدفها منذ ان صممت على خوض منافسات المشاركة في هذه الجائزة الرفيعة المستوى، بقدر ما كانت تفكر بتوعية الآخرين، خاصة ممن يعملون في المجال الذي تعمل فيه، مشيرة الى انها بدأت تعمل وتجتهد، وكانت التجربة جيدة وممتعة جدا، حيث طبقت الكثير من الاستراتيجيات في مجال تعليم اصحاب الهمم، بالرغم من ان هذه الدورة جاءت في مرحلة صعبة بسبب جائحة كورونا، لافتة إلى أنها تسعى منذ عامين إلى الترشح للجائزة وهذا العام تكللت جهودها بالترشح والفوز بالجائزة.

فيما أكد أحمد المالكي، معلم التربية الإسلامية في إحدى المدارس الابتدائية في جيزان، الفائز بالجائزة، أنه يشعر بالفخر الذي لايمكن وصفه او التعبير عنه، فالجائزة وسام على صدره سيعتز به طوال حياته، وتمثل له الشيء الكثير، فهي ذات قيمة معنوية عالية جداً، تعلم منها الكثير، وفتحت له آفاقاً كثيرة نحو الابداع والتميز في طرق التدريس والمبادرات والتجارب الناجحة، وكانت كالمصباح الذي يضيء للمعلم الطريق نحو التجدد ومواكبة التعلم الحديث.

وقال إن الإنجازات التي أهلته للفوز كثيرة منها، الرحلة التدريبية لسنغافورة التي كانت هي الوقود والدافع والمحفز للمشاركة في الدورة الثالثة بالخبرات والتجارب التي اكتسبها وطبقها في الميدان التعليمي والتربوي، والمبادرات النوعية التي قدمها، والأعمال التطوعية. مشيراً الى انه يعمل في التدريس منذ 21 عاماً.