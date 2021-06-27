شكرا لقرائتكم خبر عن «مزق طحالها»..عراقي يقتل زوجته لكماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استيقظت محافظة النجف العراقية على وقع جريمة بشعة، ارتكبها رجل، بعد مشاجرة عائلية، قتل فيها زوجته لكماً، متسبباً بتمزق طحالها، حاول بعدها التهرب من جريمته والادعاء بوفاتها طبيعياً، وفق ما نشر موقع «السومرية»، الأحد.

وفي التفاصيل، فقد أبلغت شرطة الغري من أحد المستشفيات بوفاة سيدة سجلت على أنها طبيعية. وخلال التحريات اشتبهت الشرطة في الواقعة، بعدما أظهرت الفحوص إصابة المتوفية في مناطق مختلفة من جسمها فكثفت الشرطة تحقيقاتها لكشف غموض الحادثة.

وكشفت التحريات المعمقة في الحادثة، أن المرأة راحت ضحية جريمة قتل ارتكبها زوجها، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي بأن الموت كان بسبب ضرب في مناطق مختلفة من الجسم.

وقالت الشرطة في بيان، إن الزوج هو من قام بقتلها بسبب شجار عائلي، وتركها متوفية، وبعد ساعتين نقلها إلى مستشفى الحكيم على أنها أصيبت بعارض مرضي، وأنها توفيت وفاة طبيعية.

وتابعت: «لكن التقرير أثبت كذب ادعائه بأنها تعرضت للضرب ما سبب تمزق الطحال، وكدمات داخلية في الكلى والقفص الصدري؛ إذ اعترف باستخدام الأيدي بضربها بقوة؛ حيث اعترف المجرم بارتكابه جريمة القتل، وأحيل للقضاء لينال جزاءه».