شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات..أبرز النصائح في الإحاطة الإعلامية حول مستجدات كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تضمنت الإحاطة الإعلامية الدورية لدولة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، الأحد، نصائح عدة، خاصة بالمقيمين وراغبي السفر، كان أبرزها تأكيد نجاح اللقاحات في تقليل نسب الدخول للمستشفيات والعناية المركزة، وتقليل معدل الوفيات، إضافة إلى أهمية الجرعة الداعمة.

وحذرت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات د. فريدة الحوسني من تلقي بعض الأفراد جرعات لقاح أكثر من الموصى بها، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع رأي الأطباء، ويعرضهم لمضاعفات صحية، لذا لابد من الالتزام برأي الطبيب المعالج، حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

كما نصحت بعدم سفر غير الحاصلين على لقاح ⁧كوفيد19⁩ أو الذين لم يستكملوا جرعات اللقاح، خشية تعرضهم بشكل أكبر للإصابة بالمرض ومضاعفاته.

وشددت على المسافرين إلى الخارج بتجنب الأماكن المزدحمة، والالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي، بغض النظر عن الإجراءات المطبقة في الدول، وبضرورة ارتداء الكمامات بشكل مستمر أثناء استخدام وسائل النقل، بما في ذلك الطائرات والسيارات والسفن.

كما شملت النصائح ضرورة إطلاع المسافرين على الوضع الصحي في الدولة التي يرغبون السفر إليها، والتأكد من استقرار حالات «كوفيد- 19»، تجنباً لحدوث أي إجراءات احترازية طارئة، أو حظر تجول قد تفرضه بعض الدول في حال تفاقم الوضع الصحي فيها.

وشددت الحوسني على ضرورة إتمام الجرعة الثانية من اللقاح وأخذ الجرعة الداعمة للأشخاص الذين أكملوا أكثر من ستة أشهر على الجرعة الثانية، لرفع معدل المناعة والمقاومة للمرض خاصة لدى أصحاب الأمراض المزمنة.

وشددت على ضرورة التزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية، مثل ارتداء الكمامة، وتجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والالتزام بالتعقيم لضمان سلامة الجميع.

وشملت النصائح ضرورة استعانة المستخدمين بتطبيق «الحصن» للحصول على نتائج فحوص مسحة الأنف PCR وفحص الدم بتقنية الليزر DPI وحالة التطعيم، والتواصل عبر الرقم المجاني 8004676.