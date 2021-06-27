شكرا لقرائتكم خبر عن وفد التنسيقية يشارك فى إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل إطلاق خطة العمل الوطنية الثالثة 2021_ 2023 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتى حضرها الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ضم الوفد عن التنسيقية كل، من النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن بمجلس الشيوخ، وشيرين فتحى عضو التنسيقية ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعى.