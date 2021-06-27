شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تنظم زيارة ميدانية لمتابعة خطة الدولة لتنمية مطروح وسيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، بالاهتمام بالزراعة خاصة وانه يحظى باهتمام القيادة السياسية، وأنها بصدد تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة مطروح للوقوف على خطة الدولة نحو تنمية الزراعة فى مطروح وسيوة.

جاء ذلك خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة اليوم، بشأن خطة الدولة نحو تنمية محافظة مطروح وواحة سيوة تفعيلًا لنص المادة (236) من الدستور، وطلب آخر بشأن الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتوفير الحماية لموظفى وعمال الرى والصرف الصحى وصرف بدل مخاطر بواحة سيوة – محافظة مطروح.

الجدير بالذكر أن المادة 236 من الدستور تنص على " تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".