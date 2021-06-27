شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصي بحل مشكلة إشهار مراكز الشباب والتنسيق مع التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، بضرورة إيجاد حل قانوني لمشكلة إشهار مراكز الشباب، قائلا:" لو لزم الأمر تدخل تشريعى لحل هذه المشكلة".

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن وقف قرار إشهار مركز شباب المنشية البحرية بمحافظة الإسكندرية.

كما أوصت اللجنة أيضا بالتنسيق بين التنمية المحلية والشباب والرياضة بشأن الطرح والاستثمار فى مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، جاء ذلك تعقيبا على مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروعات الطرح الاستثماري لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.