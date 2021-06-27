منظمة التعاون الإسلامي تدين إطلاق الحوثي صاروخين باليستيين وطائرات مفخخة باتجاه السعودية

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، بأشد العبارات اليوم (الأحد)، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخين باليستيين وطائرات مسيرة (مفخخة) باتجاه المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية، وذلك وفق ما أعلنه التحالف العربي فجر اليوم.



وأشاد الأمين العام بيقظة وقدرات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين الباليستيين والطائرات المفخخة قبل الوصول إلى أهدافها.

وجدد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي كل الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، عاداً «أعمال التصعيد العدائي من قبل تلك الميليشيا تحدياً سافراً للمجتمع الدولي، وهي جرائم حرب».

وأكد العثيمين وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها تلك الميليشيا الإرهابية، مؤيداً كل التدابير والإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها