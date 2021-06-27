بلينكن وحمدوك يبحثان التزام السودان بالسلام مع إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، التزام الخرطوم بالسلام مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم الأحد وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس وزراء السودان، حيث ناقشا عددا من القضايا، وفق بيان الخارجية الأمريكية.



وأشار البيان إلى أن بلينكن ناقش مع حمدوك، التقدم المحرز في تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح السياسي والأمني والاقتصادي.

كما "ناقشا الاستقرار الإقليمي وتنفيذ اتفاقيات السلام السودانية والتزام السودان بعملية السلام مع إسرائيل".

وجدد وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على "دعم الولايات المتحدة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون".

وبحسب البيان فإن المحادثة الهاتفية، ناقشت مبادرة رئيس الوزراء السوداني الأخيرة "لتعزيز الوحدة الوطنية وتنفيذ الخطوات لإنشاء مجلس تشريعي، وإصلاح القوات المسلحة السودانية، ودمج القوى الأخرى فيه كجيش محترف، وتوفير العدالة والمحاسبة".

وكان السودان قد توصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية، بعد نحو 6 عقود من القطيعة.

وعلى إثر ذلك زارت ثلاثة وفود إسرائيلية على الأقل الخرطوم، أحدها قام بها وزير الإستخبارات آيدي كوهين، بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون السياسي والعسكري والاقتصادي بين البلدين.

وقامت الحكومة السودانية بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الذي كان يمنع التعامل التجاري والاقتصادي مع تل أبيب وينص على عقوبات رادعة للمخالفين.