سفير إسرائيل "الليكودي" بواشنطن يستقيل من منصبه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أبلغ السفير الإسرائيلي في واشنطن جلعاد أردان، الأحد، رئيس الوزراء نفتالي بينيت بقراره الاستقالة من منصبه.

ولكن أردان أشار في تغريدة له على تويتر إلى أنه أبلغ بينيت بقراره البقاء في منصبه سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة.

وأردان هو من قادة حزب (الليكود) المعارض الذي يقوده رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ويعتبر منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية من أكثر المناصب السياسية الخارجية حساسية.

وقال أردان: "تحدثت مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت وطلبت منه إنهاء فترة عملي كسفير لإسرائيل لدى الولايات المتحدة بعد تعيين رئيس الوزراء سفيرا جديدا وموافقة الحكومة عليه".

ولم يحدد بينيت حتى الآن الشخصية التي سيعينها في منصب سفير في واشنطن أو موعد هذا التعيين.

وأعرب أردان: عن فخوره بامتياز تمثيل إسرائيل أمام أهم حلفاء تل أبيب، قائلا "منذ تعييني، عملت على بناء علاقات مع إدارة بايدن والحفاظ على دعم الحزبين لإسرائيل".

وأضاف: "صحيح في نظري أن من يمثل الحكومة أمام الإدارة الأمريكية سيتم تعيينه من قبل الحكومة الحالية، لذلك أعربت لرئيس الوزراء بينيت عن رغبتي في إنهاء فترة ولايتي فور موافقة الحكومة على سفير جديد".

وتابع: "سأستمر في الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة والقتال من أجل عدالتنا على الساحة الدولية".

وكان أردان أول دبلوماسي إسرائيلي يجمع ما بين منصب سفير في واشنطن وسفير في الأمم المتحدة.