وقوع زلزال بقوة 4.3 في مدينة "طبس" التابعة لمحافظة خراسان جنوبي بشمال شرق إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 27 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع للمعهد الجيوفيزيائي بجامعة طهران، الأحد، وقوع زلزال بقوة 4.3 في مدينة "طبس" التابعة لمحافظة خراسان جنوبي بشمال شرق البلاد.



وقال المركز في بيان، "إن الزلزال وقع في الساعة 18:53:13 بالتوقيت المحلي في إيران على عمق 9 كيلومترات وعلى خط طول 56.97 وخط عرض 33.43".

وبحسب التقرير، فإن عدداً من المدن المحاذية لمدينة طبس شعرت بقوة الزلزال من بينها مدينة "بيرجند" عاصمة محافظة خراسان جنوبي التي تبعد بمسافة 298 كم.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وإيران واحدة من الدول الأكثر الدول عرضة للزلازل في العالم، وكان أعنف زلزال ضرب محافظة كرمنشاه غرب إيران بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصاً فضلاً عن انهيار الآلاف من الوحدات السكنية.