شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انهيار مبنى فلوريدا إلى تسعة قتلى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سورفسايد (الولايات المتحدة) - (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة انهيار المبنى قرب ميامي في فلوريدا من خمسة إلى تسعة قتلى، وفق ما أفادت السلطات الأحد.

وقالت رئيسة بلدية ميامي ديد دانييلا ليفن كافا في مؤتمر صحفي: «تمكنا من العثور على أربع جثث إضافية بين الأنقاض، إضافة إلى رفات بشري»، وأضافت: «حالياً، توفي شخص في المستشفى وعثرنا على ثماني ضحايا في المكان، ما يجعلني أؤكد اليوم أن حصيلة الوفيات هي تسع».

وتابعت: «نبذل ما في وسعنا لتحديد هويات الأشخاص الآخرين الذين تم العثور عليهم». وسبق أن أعلنت الشرطة المحلية هويات أربع من الضحايا الذين عثر عليهم أولاً. ولم توضح رئيسة البلدية الحصيلة الجديدة المحددة للمفقودين، علماً أنها ارتفعت السبت إلى 156 شخصاً.

وتستمر عمليات البحث بالليل والنهار في مكان الحادث أملاً بالعثور على ناجين على الرغم من أن الاحتمالات تتضاءل بعد أكثر من ثمانين ساعة على الكارثة.

وقالت ليفن كافا: «لدينا كل الإمكانات التي نحتاج إليها لهذا العمل»، لافتة إلى وجود «مئات» من المسعفين المستنفرين والمستعدين للتناوب لإنجاز العمليات المطلوبة.

وتبنى المسعفون استراتيجية إحداث خندق داخل الأنقاض. وأوضحت رئيسة البلدية الأحد أن «هذا الخندق حيوي في مواصلة عمليات البحث»، لافتة إلى أن طوله يبلغ 38 متراً وعرضه ستة أمتار وعمقه 12 متراً.

وقبل فجر الخميس، إنهار 12 طابقاً في مجمع «تشامبلين تاورز» المطل على المحيط في سورفسايد بجنوب شرق الولايات المتحدة. وطالت المأساة 55 شقة.