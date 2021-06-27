شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات العامة برأس الخيمة تنفذ مشروع تطوير «عين خت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفذ دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة حالياً مشروع تطوير «عين خت» وترميمها وصيانتها، وهي من أهم المواقع السياحية في الإمارة.

وأكدت الدائرة أن أعمال التطوير تتضمن إعادة تصميم المبنى الخارجي لـ«عين خت»، وصيانة المنتجع الخاص بها بالكامل، وتجديد مسبح الرجال، وتوسعة مسبح السيدات، لزيادة الطاقة الاستيعابية، وإضافة الألعاب الترفيهية المخصصة للأطفال، وزيادة الرقعة الخضراء.

وتوقعت الدائرة افتتاح «عين خت» مجدداً أمام الجمهور والسياح، خلال الربع الأول عام 2022، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بما يوفره الموقع الطبيعي والمرفق السياحي المتكامل من هدوء وراحة ومتعة وفؤائد صحية، ومزايا خاصة لمحبي الطبيعة وهواة التصوير. (وام)