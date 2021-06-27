شكرا لقرائتكم خبر عن ختام مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحة، مستشار صاحب السموّ حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، وأعضاء اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة وأولياء أمور المتسابقين، أقامت اللجنة الحفل الختامي لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل، في دورتها الـ 14 يوم الأحد بمقرها الرئيسي بمنطقة الممزر.

واستهل الحفل بتلاوة من آي الذكر الحكيم، تلاها المتسابق حسن عيسى، من فئة أئمة المساجد، ثم ألقى الدكتور سعيد حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة، كلمة الجائزة جاء فيها: استمرت الجائزة بأداء دورها الريادي في خدمة كتاب الله وحفظته وأقامت بنجاح فعاليات الدورة الـ 24 لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، خلال شهر رمضان الفائت، وبدأنا في رمضان الماضي بتوزيع مصحف صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعد أن أتممنا بفضل الله كتابته ومراجعته وزخرفته وطباعته خلال أكثر من ست سنوات.

وها نحن نختتم فعاليات مسابقة الشيخ راشد بن محمد، رحمه الله، لأجمل ترتيل، كل ذلك تم بفضل الله ثم بدعم ومساندة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ـ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة، وقد تحقق ذلك بنجاح كبير مع التزامنا الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة.

وقال: لقد تقدم للتسجيل لهذه الدورة من أكثر من 1000 متسابق وأجريت بينهم التصفيات التمهيدية، ثم أجريت التصفيات النهائية على مدى خمسة ايام في فروع المسابقة.

ثم أستمع الحفل إلى تلاوات مختارة من بعض المتسابقين، بعدهاكرم بو ملحة برفقة أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، أعضاء لجنة التحكيم المبدئية التي ضمت الشيخ سلطان المرزوقي، والشيخ سيد عبدالفتاح، والشيخ عبدالله السبعاوي، والشيخ علاء الدين مغازي، والشيخ عبدالعزيز أبوالغيط، والشيخ طاهر الأسيوطي. كما كرم لجنة التحكيم للتصفيات النهائية التي ضمت الشيخ المهندس أسامة الصافي، والشيخ عبدالعزيز الحوسني، والشيخ علي الكتبي. ثم جرت مراسم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى من كل من فئات المسابقة.

الفائزون

حيث فاز بالمركز الأول في فئة براعم القرآن: المتسابق عمر شحاته من مصر، أما والثاني عيسى أكرم من الهند، والثالث عبد الرحمن الكرداسي، من مصر. وفي فئة فتيان القرآن حقق المراكز الثلاثة الأول المتسابقون: عبدالحميد أبزي، من المغرب، المركز الأول، والثاني، محمد أسامة عبيد الحق من بنجلاديش، وخليل كل أحمد، من أفغانستان، الثالث. أما في فئة شباب القرآن، فقد حصل المتسابق عبد الرحمن الطنيجي، من الإمارات على المركز الأول، وحصل على الثاني سلمان الحسن، من باكستان، والثالث نور الله خليل الرحمن. وفي فئة أئمة المساجد، حصل على المركز الأول، حسن عيسى من مصر، والثاني محمد فوزي محمد، من مصر، والثالث محمد آصف شريف، من أفغانستان. أما في فئة الأذان والإقامة، ففاز بالمركز الأول عمر محمد العسلي من سوريا، والثاني خالد بدرالدين من مصر، والثالث زايد المنصوري.