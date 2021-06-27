إيران تغلق محطة «بوشهر» النووية بسبب ديون مستحقة لروسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت إيران اليوم، الأحد، إغلاق محطة بوشهر النووية، لعدم سداد الديون المستحقة لدولة روسيا، وفقاً لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.

وكانت روسيا قد بدأت في عام 2017، بتصنيع المعدات اللازمة لبناء المرحلة الـ2 من مفاعل"بوشهر" الإيراني.

وقال فاليري ليمارينكو، رئيس مجموعة "إيه إس إي"، التابعة للشركة الروسية الحكومية "روس آتوم" المتخصصة ببناء المفاعلات النووية، في مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" على هامش منتدى " آتوم أكسبو 2017": "لقد وقعنا بالفعل عقدا لتصنيع جهاز تحديد مواقع التذويب، أي ما يسمى فخاخ التذويب في وحدة الطاقة الـ3، وعلاوة على ذلك، فإن الشركة المصنعة بدأت إعداد وتجميع هذه المعدات المعقدة، كما وافقت أيضا على إبرام عقد لتوريد معدات لغرف الحاسوب، ونعد حاليا لتوقيع عدد من العقود الخاصة بالمعدات التي ستراقب دورة التصنيع الممتدة لفترات زمنية طويلة".

من جانبه، أكد رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي، أن توقف العمل في محطة بوشهر النووية كان لأسباب فنية، مشيراً إلى أن المحطة ستعود إلى الخدمة خلال اليومين المقبلين.

وقال صالحي، خلال اجتماع بمجلس الشورى الإيراني، إن الجهود متواصلة حاليا من أجل توفير وقود جديد لمحطة بوشهر، لافتا إلى أن التنسيقات اللازمة اتخذت مع وزارة الطاقة والبنك المركزي في هذا الخصوص.

وأضاف أن "كمية الوقود الحالية لدى محطة بوشهر، ستنتهي في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، ونحن سنقوم بضخ الكمية الجديدة لكي تستأنف المحطة نشاطها ويتم إضافة ألف ميغاواط إلى حجم إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد".