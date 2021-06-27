شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب تطالب "التعليم العالى" التحقيق فى واقعة التنمر ضد فتاة الفستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ " فتاة الفستان " وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة، مطالباً من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى سرعة التحقيق فى واقعة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام عبارات من شأنها إهانة الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب: لقد تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام، مؤكداً ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبدالغفار للتحقيق فى هذه الواقعة واعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.