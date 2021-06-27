شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" تفتح ملف إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بعدد من القرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة اليوم، بشأن مياه الشرب والصرف الصحى، حيث استعرض النائب على بدر، طلب الإحاطة المقدم به بشأن عدم إحلال وتجديد خطوط مواسير مياه الشرب لقرى مركز ومدينة أهناسيا ــ بنى سويف، قائلا:" شركة المياه لم تقوم بعمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب إلا بعد الحصول على موافقة بالمد والتدعيم من قبل وزارة الإسكان، متسائلا، أين دور الشركة فى عملية الإحلال والتجديد".

وعقب المهندس أحمد محمود، رئيس شركة المياه ببنى سويف، قائلا:" هناك خطة إحلال وتجديد العامين الماضيين تم تغيير 7 كم مواسير بأهناسيا، ومخطط إدراج عدد من القرى الأخرى، وأن الشركة ملتزمة بجميع اللوائح والقوانين، واى مخالف يتم إحالته للتحقيق، وغير مسموح لأى شخص كان أو جمعية أن يقوم بأعمال الإحلال والتجديد بنفسه، وأن كل الفرد لديه مياه ولا يوجد شخص ليس لديه مياه فى مركز أهناسيا".

كما استعرض النائب محمد سيد جنيدى، طلب الإحاطة بشأن عدم انتهاء مشروع الصرف الصحى بقرية بهشيــن ــ مركز ناصر ــ محافظة بنى سويف، قائلا:" القرى تعدادها يتخطى 45 ألف نسمة، ومشروع الصرف الصحى بدأ منذ عام 2008 ولم ينتهى حتى اليوم، على الرغم من الحصول على وعد أكثر من مرة بانتهاء الأعمال دون جدوى".

وعلق المهندس إيهاب خضر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية، قائلا:" تم الانتهاء من القرية بالكامل وتم ربطها على شركة المعالجة، ويتم عمل تسليك الوصلات المنزلية وسيتم التسليم الابتدائى للشركة القابضة فى 30 يوليو المقبل، وفيما يخص التأخير فى القرى التى بدأ العمل فيها منذ 2008، 2009 كان يتم عمل 100 متر مواسير فقط، وهناك عمل على قدم وساق للانتهاء من هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.