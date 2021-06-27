"فتاة الفستان".. "حقوق إنسان النواب" تطالب بالتحقيق في واقعة التنمر على طالبة جامعة طنطا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أعلنت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، التي تعرضت لها الطالبة حبيبة طارق، بجامعة طنطا، في الواقعة المعروفة بـ"فتاة الفستان".

وأكد النائب طارق رضوان رئيس اللجنة تضامنه التام مع الفتاة، مطالبًا من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بسرعة التحقيق في واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وأضاف: "تابعنا جميعًا ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكّل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها".

وأكد أن تلك الوقائع تستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام، لافتًا إلى ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبدالغفار للتحقيق في الواقعة وإعلان جميع الحقائق أمام الرأي العام.