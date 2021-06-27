رئيس جامعة طنطا بعد لقائه فتاة الفستان: ننتظر قرارات النيابة العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

التقى الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، الطالبة حبيبة طارق بالفرقة الثانية في كلية آداب طنطا، والمعروفة إعلاميًا بفتاة الفستان، التي تعرضت للتنمر على يد عدد من المراقبات بسبب ملابسها على حد تعبيرها عقب انتهائها من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي.

قال زكي إن جامعة طنطا تنتظر ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في الواقعة، وإن ملف الواقعة في حيازة النيابة العامة، لتتخذ فيه من القرارات ما تراه في ضوء التحقيقات التي ستجريها.

كما أشار إلى أنه في حال ثبوت الواقعة، فهي جريمة جنائية يحاسب عليها القانون حسب ما ادعته الفتاة من أقوال، سيحاسب مرتكبها.

أضاف رئيس الجامعة أيضًا أنه سيتم تنفيذ قرارات النيابة العامة في حق كل من أخطأ، وهي التي ستصرح بما اتخذ من إجراءات حيال تلك الواقعة، وأن الجامعة تحركت ببلاغ للنيابة في ضوء ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الطالبة وبحضور والدها تقدمت بشكوى فعلاً، وننتظر إلى أن يصدر قرار من النيابة العامة.

وأضاف أن الجامعة تمتلك وفق قانون تنظيم الجامعات لحق المسألة التأديبية ضد أي مخطئ وسيكون هناك حساب إداري في ضوء قرارات النيابة، وحريصين على تحقيق العدالة بين جميع الأطراف في الواقعة.​