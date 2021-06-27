شاهد مراجعة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة "حصص مصر" بث مباشر لمراجعة مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

ويحاضر في مراجعة اليوم، تامر محمود مدرس المادة، ويحل نماذج الامتحانات الاسترشادية الحصرية.

ويمكن مشاهدة المناهج الدراسية والحصول على المراجعات ونماذج الامتحانات الاسترشادية المجانيــــــة من خلال منصة حصص مصر.

للتسجيل والاشتراك: اضغط هنا

لمشاهدة البث المباشر:

اقرأ أيضًا:

- الثانوية العامة.. أول تعليق من طارق شوقي على تسريب الامتحان التجريبي

- نصائح وتحذيرات.. تعليمات عاجلة من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة

- لن نترككم.. تسريب امتحان الثانوية العامة على جروب جديد يضم ربع مليون