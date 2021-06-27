امتحانات الثانوية والخطة الاستثمارية وكورونا في اجتماع تنفيذي المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:
أعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2021/2020 بنسبة إنجاز بلغت 100% من الموازنة العامة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلاً لمديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.
ناقش المحافظ استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، إذ قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتى 23 من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوى المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والإلكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنة ورقي فقط لطلاب المنازل، بإجمالي 34 ألفًا و524 طالبًا وطالبة، وذلك تمهيدًا للامتحان النهائي في 10 يوليو المقبل.
قال القاضي إنه تُجرى متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة إلى أنه جرى البدء في عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.
وقدم الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا تقريرًا حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدًا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في "مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة"، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.
استعرضت الدكتور الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مديرية الصحة في مواجهه الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكدةً على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.