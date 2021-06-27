امتحانات الثانوية والخطة الاستثمارية وكورونا في اجتماع تنفيذي المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلن محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأحد، عن تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ومديريات الخدمات للعام المالي 2021/2020 بنسبة إنجاز بلغت 100% من الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، والعقيد أ.ح محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد صادق ممثلاً لمديرية الأمن، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية.

ناقش المحافظ استعدادات مديرية التربية والتعليم لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، إذ قال محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه جرى عقد الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة، خلال الفترة من 21 وحتى 23 من يونيو الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 89 لجنة على مستوى المراكز، منها 63 لجنة بنظام الورقي والإلكتروني لطلاب الانتظام، و26 لجنة ورقي فقط لطلاب المنازل، بإجمالي 34 ألفًا و524 طالبًا وطالبة، وذلك تمهيدًا للامتحان النهائي في 10 يوليو المقبل.

قال القاضي إنه تُجرى متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة إلى أنه جرى البدء في عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف المستحقين لمبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحق، بمنتهى النزاهة والشفافية.

وقدم الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا تقريرًا حول استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، كما يتم المرور على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على ان يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدًا على التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في "مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة"، وذلك لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

استعرضت الدكتور الشيماء على طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بمديرية الصحة، جهود مديرية الصحة في مواجهه الموجة الثالثة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومستجدات الأعمال الجاري تنفيذها بجميع المستشفيات، مؤكدةً على توافر أسرة الرعاية الطبية وتوافر الأكسجين، حيث يجرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.