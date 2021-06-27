خميس مشيط: اعتراض وتدمير مسيرتين مفخختين

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات السعوديه تمكنت من اعتراض وتدمر طائرتين بدون طيار مفخختين اطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية في اليمن تجاه مدينة خميس مشيط. وأكد التحالف أن المليشيا الحوثية مستمرة في تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وأنه سيتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك، مبينا في الوقت نفسه أن الدفاعات الجوية تتمتع بالكفاءة اللازمة لإحباط كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة.



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