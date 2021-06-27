قمة بغداد الثلاثية تبحث التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري

عربي ودولي

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ركّزت القمّة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، اليوم الأحد، في العاصمة بغداد على التعاون الاقتصادي والأمني والتجاري بين الدول الثلاث وعلى ملفات إقليمية.

وجمعت القمة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت تقارير صحفية إن البيان الختامي للقمة أكد على التمسك بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. كما تطرق البيان إلى تأكيد عراقي مصري أردني على التنسيق بشأن استقرار المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن القادة الثلاثة ناقشوا عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بشؤون المنطقة، ومنها المستجدات في القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي.

وأضاف البيان «أكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع دول الوطن العربي والشرق الأوسط لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاثة حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية».

وعقد الكاظمي والسيسي والملك عبد الله قمة العام الماضي في عمّان وكان من المقرر عقد قمة أخرى في بغداد في أبريل لكنها تأجلت بسبب حادث قطار في مصر خلف عشرات القتلى والجرحى.وفي كلمة افتتاحية للقمة التي جمعت بينه وبين الرئيس المصري وملك الأردن عبدالله الثاني، قال رئيس الوزراء العراقي إن الدول الثلاث ستواصل «التنسيق في الملفات الإقليمية الرئيسية كالملف السوري والليبي واليمني وفلسطين وبلورة تصور مشترك تجاه هذه القضايا بالتعاون والتنسيق».

وقبل بدء أعمال القمة، أجرى كل من عبد الفتاح السيسي وعبدالله الثاني لقاءات ثنائية مع رئيس الوزراء العراقي والرئيس العراقي برهم صالح.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، تناولت المباحثات مع الملك عبدالله الثاني «سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك» لا سيما «في مجال مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف وتبني كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة».

وناقش الكاظمي مع السيسي «العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك».

وهي ثالث قمة بين هذه الدول الثلاث بعد القمة الأخيرة التي عقدت في عمان في أغسطس 2020، فيما أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مصر تتطلع لاستضافة القمة الرابعة بين بغداد والقاهرة وعمان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه الأردني والعراقي في بغداد.