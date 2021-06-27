وزير الصحة البريطاني الجديد يدلي بأول تصريح حول الجائحة

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أدلى وزير الصحة البريطاني الجديد ساجد جاويد، اليوم الأحد، بأول تصريح عقب توليه المنصب في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جاويد إن الأولوية بالنسبة له تتمثل في تجاوز جائحة كوفيد- 19 والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشاد بسلفه مات هانكوك الذي اضطر إلى الاستقالة بعد أن خالف قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.بدأ جاويد، وزير المالية السابق، مهمته الجديدة بقائمة من المهام الملحة التي تتمثل في حالات كورونا الآخذة في الزيادة وتحذير المستشفيات من تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الرعاية والإنهاك الذي أصاب الطواقم الطبية في معركتهم ضد المرض.

وقال جاويد لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ما زلنا في جائحة وأود أن أرى نهاية لذلك في أسرع وقت ممكن وستكون الأولوية العاجلة بالنسبة لي أن نعود إلى طبيعتنا في أقرب وأسرع وقت ممكن".

وأضاف لاحقاً "بفضل الجهود الرائعة التي تبذلها (طواقم) هيئة الخدمات الصحية الوطنية وموظفو الرعاية الاجتماعية الذين يعملون بلا كلل كل يوم وبرنامج التطعيم الهائل لدينا، أحرزنا تقدماً هائلاً في المعركة ضد هذا المرض المخيف".