بلينكن: واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 يونيو 2021 07:10 مساءً - منذ 8 دقائق

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، أن اتفاقات التطبيع لا يمكن أن تكون بديلا عن الانخراط في مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بلينكن صرح عقب المحادثات التي أجراها مع نظيره الإسرائيلي، يائير لابيد، في العاصمة الإيطالية روما أنه يدعم اتفاقات التطبيع التي أبرمتها إسرائيل ويأمل في انضمام دول أخرى إليها.

وأضاف أن هناك حاجة ملحة لمعالجة الأزمة الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في غزة.

كما لفت الوزير الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لديها بعض الخلافات في وجهات النظر مع تل أبيب، “ولكن الأساس في علاقتنا التزام واشنطن بأمن إسرائيل”.