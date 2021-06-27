دولة الإمارات تدشن خطة لنفاذ منتجاتها لـ25 سوقا دوليا جديدا

محمد الفلاح - الأحد 27 يونيو 2021

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مجلس الوزراء اعتمد عددا من القرارات المهمة.



وقال إنه تم اعتماد أجندة دخول 25 سوقاً دولياً جديداً لتجارة الإمارات الخارجية، مشيرا إلى أن تجارة الإمارات غير النفطية تتجاوز سنوياً 1.5 تريليون درهم.

وتابع "أن شبكة الإمارات اللوجستية تمتد لـ400 مدينة عالمية"، مؤكدا أن الإمارات تأتي ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية.

وأضاف أن اقتصاد الإمارات غير النفطي يمثل أكثر من 70% من ناتج البلاد الاقتصادي الوطني، موضحا أن الهدف هو زيادة صادرات الإمارات الوطنية 50% خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن الجميع يعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول بالاقتصاد الوطني لآفاق جديدة، قائلا إن "الإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود المقبلة".

وأشار إلى أن اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن بأبوظبي اليوم الأحد، اعتمد أيضا مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير، موضحا أن" الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال.. وهدفنا المنافسة عالمياً مستقبلاً"

وأضاف "البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".

وأضاف اعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي، بغرض تحقيق الهدف وهو نوعية حياة هي الأفضل عالمياً مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً.