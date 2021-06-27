شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أممي بشأن الوضع الإنساني في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الخطير والمتدهور في ليبيا .

وأفادت وكالة الأنباء الليبية اليوم، نقلا عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا عن غوتيريس، قوله "إن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في ليبيا يقدر بنحو (1.3) مليون شخص، بزيادة قدرها (400) ألف منذ العام الماضي ، حاثا المجتمع الدولي على توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لكل من هم بحاجة إليها". وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش في ليبيا كالمشروعات التي تركز على دعم الصحة، ووفرة الغذاء، والتعليم، والكهرباء، والصحافة، والريادة، والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.