شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا انهيار مبنى فلوريدا إلى 9 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد قتلى المبنى الذي انهار في فلوريدا قبل ثلاثة أيام إلى تسعة، في حين واصلت فرق البحث جهودها اليوم الأحد بحثا عن أكثر من 150 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين تحت أنقاض المبنى.

ومن المؤكد أن يرتفع عدد القتلى مع انضمام فرق إنقاذ وخبراء من إسرائيل والمكسيك إلى عمال الطوارئ في بلدة سيرفسايد قرب ميامي، في الوقت الذي ترددت فيه تساؤلات عن سلامة هيكل البرج السكني. وقالت دانييلا ليفاين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي ديد لقناة سي.بي.إس اليوم الأحد "كل المطلوب تواجدهم موجودون بالفعل في الموقع ويقومون بعملهم ونواصل جهودنا من أجل العثور على أحياء". وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يكون بعض المفقودين، وعددهم 156، على قيد الحياة. وبمساعدة الكلاب المدربة والمجسات والطائرات المسيرة والأشعة تحت الحمراء يأمل المسؤولون أن يكون البعض قد نجا وسط جيوب هوائية تشكلت بين الأنقاض.