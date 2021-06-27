اعتقال مطلوبين وضبط اسلحة ثقيلة ومخدرات بعمليات تفتيش في البصرة

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، عن شروع قيادة عمليات البصرة بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات المحافظة.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انها شرعت بعمليات دهم وتفتيش والبحث عن المطلوبين للقضاء ومصادرة الأسلحة والاعتدة غير المرخصة ضمن قاطع عمليات البصرة ومن خلال اللواء ٣٦ الآلي واللواء المغاوير قيادة عمليات البصرة والشرطة الاتحادية وقوة مرتبة من مقر القيادة بالإضافة إلى مديريات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة، وتمكنت القوات الأمنية المشاركة من إلقاء القبض على ١٤ مطلوبا للقضاء وفق مذكرات قضائية مختلفة ثلاثة منهم تجارة المواد المخدرة ".



واضافت انها "القوة تمكنت من ضبط ٢٤ بندقية وسلاح BKC متوسط وقاذفة RBG7 بالإضافة إلى كميات من المواد المخدرة وكميات أخرى من والاعتدة الخفيفة والمتوسطة وعلى محورين، الأول من خلال اللواء ٣٦ الآلي والشرطة الاتحادية مديريات ومراكز شرطة محافظة البصرة وافواج الطوارئ وقوة مرتبة من مقر قيادة العمليات شملت مناطق قضاء المدينة والهوير وكذلك مناطق الشافي وكرمة علي والتي تعتبر ضمن القاطع الشمالي لمحافظة البصرة".



واشارت الى ان "المحور الثاني كان من خلال لواء المغاوير قيادة عمليات البصرة وقوة مرتبة من مقر القيادة ومديريات ومراكز وافواج طوارئ شرطة البصرة بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية والتي شملت مناطق قضاء الفاو والسيبة وأبو الخصيب وام الرصاص والتي تعتبر ضمن القاطع الجنوبي الغربي لمحافظة البصرة".

