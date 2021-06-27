اخبار العالم

قمة دار السلام وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر قمة دار السلام وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = دار السلام تحتضن قمة ثلاثية تجمعها باشقائها, ورئيس الجمهورية يعدها منطلقا لمستقبل واعد.
= القاهرة وعمان تؤكدان وقوفهما مع بلاد الرافدين , ودعمه في انتخاباته البرلمانية المقبلة.

= قادة الدول الثلاث يشددون على ضرورة التمسك بمبادئ حسن الجوار , ويعلنون دعمهم لترسيخ الامن وفرض السيادة العراقية.


= بينها الفساد .. الصدر يكشف عن اسباب ازمة الكهرباء في البلاد , ويطالب باقالة الوزير.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا