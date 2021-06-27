قمة دار السلام وأزمة الكهرباء في نشرة السومرية

= القاهرة وعمان تؤكدان وقوفهما مع بلاد الرافدين , ودعمه في انتخاباته البرلمانية المقبلة.

= قادة الدول الثلاث يشددون على ضرورة التمسك بمبادئ حسن الجوار , ويعلنون دعمهم لترسيخ الامن وفرض السيادة العراقية.



= بينها الفساد .. الصدر يكشف عن اسباب ازمة الكهرباء في البلاد , ويطالب باقالة الوزير.