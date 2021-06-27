معالجة 8 عبوات في صلاح الدين

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين تمكنوا من معالجة ( 8 ) عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية".

وبينت، أن "العبوات كانت مزروعة على الطريق السريع و تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".

