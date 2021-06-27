معالجة 8 عبوات في صلاح الدين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات، اليوم الأحد، عن معالجة 8 عبوات ناسفة في محافظة صلاح الدين.
وقالت المديرية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "خبراء مكافحة المتفجرات في محافظة صلاح الدين تمكنوا من معالجة ( 8 ) عبوات ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الارهابية".
وبينت، أن "العبوات كانت مزروعة على الطريق السريع و تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".
وبينت، أن "العبوات كانت مزروعة على الطريق السريع و تم معالجتها وفق الاجراءات القياسية".