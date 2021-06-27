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برشلونة يعلن رحيل مدافعه الفرنسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-06-27 | 17:57

برشلونة يعلن رحيل مدافعه الفرنسي

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أعلن نادي برشلونة لكرة القدم، اليوم الأحد، رحيل مدافعه الفرنسي، جان كلير توديبو، بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد جان كلير توديبو.

وكان توديبو يلعب مع نيس منذ الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء مقابل 8.5 مليون يورو.

وذكر برشلونة أن النادي سيحصل على 7 ملايين يورو أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.


يذكر أن برشلونة يسعى أيضا للتخلص من المدافع الفرنسي الآخر، صامويل أومتيتي، خلال الصيف الجاري، إلا أن الأخير يرفض الرحيل حتى الآن.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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