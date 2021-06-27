السعودية تعلن إحباط هجوم جديد من 'الحوثيين'

بغداد - ياسين صفوان - أعلن "التحالف العربي" بقيادة السعودية عن إحباط هجوم جوي جديد شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية على مدينة خميس مشيط بجنوب غربي المملكة.



وأكد التحالف اليوم الأحد أن "الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقهما الحوثيون صوب خميس مشيط"، متهما حركة "أنصار الله" باستمرار محاولاتها المتعمدة لـ"استهداف المدنيين والأعيان المدنية" في المملكة العربية السعودية.



وشدد التحالف على أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك"، مضيفا أن "كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت كافة المحاولات العدائية تجاه المملكة".